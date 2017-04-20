﻿Simon Says——翡翠福星可補中

第五場放頭馬有「妙感」及「靚先生」，步速不會太快。「妙感」忠心但仍未勝出，近仗已非常接近出頭，今仗機會樂觀。「飛馬再威」配莫雷拉加一檔，雖然必成大熱，但仍要尊重。「君子承諾」上仗慢步速追得好，復課再有進步，今仗可提升名次。「想贏就贏」狀態仍好，實力在四班頂仍可接近，有分頭可兼顧。



第八場放頭馬有「好加加」及「雷公鑿」，步速會正常。「翡翠福星」上仗托大留得太後輸，沙田強組早已走近，盡顯質素，信賴潘頓走位，可補中。「雷公鑿」上仗快跟可保持勁勢，表現再進一步，三班未止境。「猛闖」上仗跟得前，晨課再進一步，今仗有力威脅。



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文孝