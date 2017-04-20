﻿翠絲過兩關——心有靈犀不作保留

楊明綸今季成績一般，他也表示是時候要加把勁了。今次賽事，這位華將的座騎頗具惡氣，相信有機會取得突破。其中頭場五班大長途賽，相信大家的焦點會集中在雷神的「悅悅友福」，今仗強配出擊，幕後心急贏的鬥志不用懷疑。不過，處女馬若欠分頭，始終不值博，所以向來在五班賽成績突出的李易達，反而更值得留意。



「心有靈犀」的最佳路程是谷草二千二百米，也可以說是全場各駒當中，於此程最有根據者。總覺得這匹馬在五班是有點級數的，同樣是季內未交代，相信也會盡搏無保留。



此外，賀賢馬房近期再現攻勢，練者表示，十分樂意跟不同騎師合作，這樣對馬房爭取成績較有利。「飛馬再威」強配雷神，練者指馬匹甚有質素，但要硬功騎師才發揮較佳，所以一早已卜定好手操刀，開齋可期。



珊翠絲







