﻿郭能停賽前三W

昨晚郭能憑何廄「天胆」、「威先生」及時廄「金獅叻將」贏馬，並且成為騎師王。而苗禮德則憑「破風者」及「旅遊多寶」報捷，與何良同樣梅開二度。至於復出的杜利萊和莫雷拉也有馬贏，其中前者憑蔡廄「秘密武器」捧走香港欖球總會盃。



郭能跑罷昨晚賽事要停賽兩日，表現果然特別神勇，他先為何廄「天胆」及「威先生」建功，最終再憑時廄「金獅叻將」食尾胡，中三元兼成為騎師王。而起孖的何良賽後說：「『天胆』是遲熟馬，目前才算真正開竅，本來上仗牠已有取勝機會，只是直路一度被封，結果遲了發力，今場跑大長途，強手根本不多，而牠氣量十足，所以成功補中。『威先生』在三班賽要贏略感吃力，跑四班則舉足輕重，今次落四班上陣，能夠取勝絕不令人驚訝，但最後階段也令我有點擔心，因為未想過亞軍『愛樂寶』能與我們鬥得如此接近。」



而「金獅叻將」練者霍利時說：「『金獅叻將』乃谷草一哩好手，剛戰遇上不利形勢仍後追接近，今仗再跑抽得有利一檔，能夠取勝並非太意外，反而賠率有十六倍才是驚喜。此駒回勇後，季內贏出兩場頭馬，實在非常難得，如果賽後狀態保持，季內仍會繼續上陣。」



此外，昨晚苗禮德憑「破風者」及「旅遊多寶」梅開二度，前駒在史卓豐胯下開齋，騎者亦打破頭馬悶局，他賽後說：「雖然我停賽復出後，連續三個賽馬日都無馬贏，但我未算太過有壓力，當然座騎連番跑第二，仍會有一點失望。至於『破風者』雖然轉廄初出，但晨課試閘走勢出色，所以賽前我對其機會已感樂觀，結果馬兒在陣上發揮良好加速力，取勝姿態輕鬆。此駒出賽經驗尚淺，而且只是季內初跑，肯定仍有進步空間，再出仍可再捷。」



而苗禮德則表示：「『旅遊多寶』今仗較上仗多負九磅，但其實仍只是一百一十八磅，依然是輕磅，對於使用最擅長的前領跑法，不會帶來阻礙，結果再次一放到底。此駒質素不算超級，但上季至今贏得四W，演出當然甚佳，只要今次勝後加分不太多，跑三班賽續配見習生，力足爭取三連捷。」



另一方面，昨晚復出的莫雷拉則憑「強中堅」贏馬，為李易達帶來今季十五場頭馬，練者透露：「前仗莫雷拉策騎『強中堅』時，早段跟得稍前，結果落敗了，賽後我對其發揮其實有點不滿，因為此駒必須留前鬥後，所以今仗吩咐騎者，早段一定要留後，果然直路便有餘力後追取勝。」



至於近兩戰都做騎師王的潘頓，昨晚僅憑「妙感」贏馬，練者高伯新取得今季第八W，他表示：「『妙感』剛戰在潘頓胯下全程快放入位，有過經驗後，今次再戰潘頓留放更佳。其實以此駒的質素，早應該打開勝門，可是上季後段狀態突然沉寂，幸好今季逐漸復甦，並且養成長力，只要其進度回復正常，升上第三班仍可再捷。」



記者：文傑、亨利