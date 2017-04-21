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﻿馬場浮世繪——史卓豐成功「破」悶局

2017-04-21 列印
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  史卓豐早前停賽九日，復出後雖然有不少實力座騎，但一連三戰都未能報捷，昨晚其雙親與女友齊齊入場打氣，在得到家人的支持下，豐仔表現果然特別生猛，於第三場憑「破風者」凱旋而歸。





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