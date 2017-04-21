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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——巫顯東谷草一千最強

2017-04-21 列印
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  巫顯東近期成績穩步上揚，尤其谷草表現更突出，昨晚憑「旅遊多寶」掄元後，已接連三次谷戰例有馬贏。事實上，巫顯東暫累積九場頭馬，其中三W都是贏谷草一千米，果然放得快好世界！
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