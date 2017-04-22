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﻿馬場浮世繪——田泰安家人周日入場觀賽

2017-04-22 列印
  騎師田泰安的父母和幾位叔父，於昨晨由毛里裘斯扺港，所以他在試閘完畢後立即趕赴機場接機，他們此行目的主要是前往內地辦事，留在香港的時間不會太長，但他們仍然抽空跟田泰安見面，並且在明日到沙田馬場觀賽及打氣。





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