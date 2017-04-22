 Advertisement
  • 2017年4月22日 星期六
  • 21º
  • 64%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——極地風暴參戰冠軍一哩賽

2017-04-22 列印
  香港大馬主蕭百君旗下，豢養在英國的「極地風暴」，已經獲邀參加下月七日舉行的國際一級賽冠軍一哩賽，而幕後已決定交由田泰安主轡，希望憑鞍上人熟悉沙田馬場場地和賽事模式，能夠得到最理想發揮。

  至於同日另一場國際一級賽主席短途獎，已確定兩駒將起用外地騎師，「幸運如意」連仗博失之後將易配布文，冀望可以為其表現帶來突破，另外「有得威」剛戰由羅理雅策騎跟第三，但由於後者正在養傷，屆時將由連達文執韁，至於騎師柏寶失去「幸運如意」帥權後，將改為夥拍蔡廄「華恩庭」出戰。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd