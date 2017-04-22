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﻿馬場浮世繪——天皇巨星高伯新有信心

2017-04-22 列印
  高伯新馬房近期手風逐漸回順，前晚憑「妙感」贏出今季第八場頭馬，明日此廄參戰馬實力不差，「天皇巨星」上仗在泥地短途賽跑第二，今次再跑同程，高伯新表示：「此駒已找到合適的場地和路程，上場賽後狀態續進，今場理應有進步演出。即使韋達停賽而易配史卓豐，但他曾策騎其晨操和出賽，對馬兒脾性很了解，一樣可以發揮得好。」



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