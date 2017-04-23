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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——加州議長忠心鐵馬

2017-04-23 列印
        「加州議長」外地五戰得一W四P，已有忠心鐵馬模式，來港後演出亦算準，連場於千四偏快步速跟得急也能上名，其後轉到泥地即能狂勝，很快適應香港環境。大前仗步速偏慢，不合均速發揮才被「西方快車」輕易衝過，不足為據。再出跟四歲精英跑經典盃也能得第五名，表現其實算勁。剛戰可能跑得太密，體力回落才走樣。今次跟後駒比較賺了十八磅，且休近兩個月才再出，佔了以逸待勞之利。來港前曾在變化地跑得好，即使場地受天雨影響也無懼，跑法機動，走二疊跟好位應有望反先贏馬。

        「勢必跑」季初可在田草千六氣走其後一再跑得好之「縱橫大地」，屬強組頭馬。休後次仗體力正強，馬少應較易追，馬房此日惡馬亦多，冷可博W。「西方快車」於經典盃表現不及「加州議長」，但最近兩仗回師草千四均能勝，姿態尚可，逾千二磅之大馬應耐拼，體重保持，如場地正常威力更強。

方駿暉

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