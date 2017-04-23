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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——俊哥兒有冷味

2017-04-23 列印
        第六場放頭馬有「喜得龍」、「御風雲」及「銀城福星」，步速會偏快。「快馬奔馳」上仗谷草走三疊都接近，水準要尊重，不等谷草而過來跑泥地，早前試泥閘走勢勁，必有所圖。「一本萬利」上仗搶得急卻不斷，水準不俗，再用潘頓機會看好。「八心之友」連仗接近水準亦不差，居四班時刻有接近機會。「天皇巨星」上仗幾乎衝贏，在四班負輕磅，有分頭亦要兼顧。

        第八場放頭馬得「花月流星」，步速會緩慢。「俊哥兒」外地跑膠沙地未輸過，在港初出跑泥地也不算差，大冷門可試。「金多多」減分甚多，泥地亦屬自動波，成冷要兼顧。「花月流星」前仗一放到底水準不俗，今仗負磅不重，有力再偷襲。「仁愛之星」準得可愛，今仗形勢甚有利，繼續是前列分子。

文孝



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