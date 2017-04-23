 Advertisement
  • 2017年4月23日 星期日
  • 20º
  • 81%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——野孩子運來寶寶

2017-04-23 列印
        容天鵬今季成績暫時一般，比起同期開倉的蘇偉賢，表現暫時比下去。當然，近期見到不少中下游馬房盡力爭取頭馬，預計鵬哥也不會怠慢，畢竟下季多了兩個新倉，競爭加劇之下，馬房也要省招牌。

        第二場大家的焦點都放在「積極王」身上，當然這匹質新馬演出準繩，但年幼馬要負重磅，倒不如博有點班利的「野孩子」，因為此駒的實力三班不足，四班卻有餘，加上有牌仔減磅及排到好位，預期有分頭之下，冷W博得過。

        配合而來的廄侶還有「運來寶寶」，此駒的戰鬥力不弱，不過有點官仔，所以甚少打疊跑得好。今次小休後再踏戰場，賽前試閘刻意捉實，明顯要保留實力在陣上發揮，今場難得對手不多，乃是出頭黃金機會。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd