﻿潘明輝首做騎師王 小方潘頓雷神起孖 大摩憑彩福捧盃

昨日沙田舉行六泥四草賽事，大摩憑「彩福」捧走香港賽馬會社群盃，另贏「花月流星」起孖，後駒騎者潘明輝則另贏「漸信名駒」，最終更首度成為騎師王。至於方嘉柏、潘頓和莫雷拉亦梅開二度，而蘇狄雄因第一場犯規，被罰停賽兩日及一萬五千元。記者：文傑、亨利



昨日唯一錦標是香港賽馬會社群盃，結果又落入盃王大摩手中，旗下「彩福」由何澤堯爆出十倍獨贏，馬主譚少強賽後說：「今次賽前我以為『彩福』只有位置機會，但鞍上人何澤堯發揮一絕，另外形勢亦造就，一來馬兒跑C+3欄演出準，二來場地變化有助。此駒身價不高，能夠贏出四場頭馬兼捧盃，當然令我十分高興，只是其評分已嫌飽和，要繼續爭勝不容易。」



而大摩同日與潘明輝合作贏出「花月流星」，騎練齊齊起孖。大摩表示：「潘明輝在南澳的成績名列前茅，當然有策騎天分，回港夠還能減十磅，實在非常着數，我當然樂意起用他，讓他為一些要減磅的馬匹搏殺，他今日策騎『花月流星』的表現出色，充分發揮排一檔的優勢。」



另一方面，方嘉柏昨日憑「綽綽有餘」及「雲呢拿」起孖，而操刀的莫雷拉和潘頓，亦分別梅開二度。練者方嘉柏說：「『綽綽有餘』場地性能廣泛，田草及谷草已贏過，泥地亦可以應付，今仗早段步速較慢，牠在莫雷拉胯下守好位賺盡形勢，由於最終只是險勝，預計賽後只會加五分，可望繼續跑四班賽，到時配有十磅可減的巫顯東或潘明輝，有機會爭取季內第四場頭馬。」



至於為「雲呢拿」贏馬的潘頓，另為「運來寶寶」開齋，練者容天鵬指出：「『運來寶寶』近仗都是敗於強手，實在無奈，反觀今次遇上一批普通的三班對手，所以有力突圍。當然，潘頓發揮得好、排靚檔及場地變化等，統統也是致勝因素。」



此外，田泰安和蘇狄雄昨日都在泥地贏馬，前者為「好腳頭」報捷，練者鄭俊偉說：「今仗臨場有與，對『好腳頭』這匹曾贏濕泥之馬有利，而且鞍上人田泰安亦發揮出色。不過，此駒今季已經六歲，質素亦非超級，今次勝後加分形勢將不利，想爭取連捷會有阻力。」



而蘇狄雄則為「金地飛客」取得連捷，練者蘇保羅說：「『金地飛客』來港時，連最基本的訓練也未做，我要花大量時間調校，讓其了解競賽為何物，上場牠在五班賽爆冷取勝後，今仗升上四班再捷，證明心機沒有白費。此馬連贏兩仗末段都走勢強勁，理應還有進步空間，而且長力可扳至千六米。」



