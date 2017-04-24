美國再發生航空公司職員粗暴對待乘客事件，一名婦人日前帶同年幼孿生子女乘坐美國航空客機，機艙服務員因她未有按規定託運嬰兒車，遂搶走嬰兒車，同機乘客不值對方所為出言相助，卻演變乘客與機員罵戰。美航隨即回應稱，已將涉事員工停職，亦安排女乘客一家三口乘坐另一班機，且升級至頭等艙繼續行程。 事發在上周五，涉事女乘客帶同年幼孿生子女乘坐美航航班由三藩市飛往達拉斯，婦人一家三口登機時，一名男性機艙服務員發現她未有按規定託運嬰兒車，且準備將嬰兒車放進座位頂的手提行李架，遂搶走嬰兒車，其間意外擊中女乘客，嬰兒亦險受牽連。 女乘客之後哭求對方歸還嬰兒車，惟對方不為所動，同機一名男子不值...

2017-04-24