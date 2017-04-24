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﻿馬場浮世繪——漸信名駒開齋　簡Sir腳頭好

2017-04-24 列印
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        闊別馬場多時的簡Sir，昨日在頭場賽事突然現身，只見他精神奕奕，風采十年如一日，而師父一駕到，其愛徒葉楚航即憑「漸信名駒」食頭胡。此駒在港跑過二十三仗，屢拼不逞，今次總算打開勝利之門，難怪葉楚航笑說是簡Sir腳頭好！

葉楚航表示：「『漸信名駒』出閘常有問題，所以今次刻意改動配備，希望有所改善，但今仗主要贏在減十磅的優惠，當然潘明輝也發揮出色，沿途讓馬兒走得輕鬆，末段便有足夠餘力衝刺。」
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