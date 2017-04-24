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﻿馬場浮世繪——馬評老行尊衛炳垣離世

2017-04-24 列印
        前香港評馬同業協進會主席衛炳垣，剛於上周辭世，年逾八十，將於下月十二日香港殯儀館出殯。衛炳垣是評馬界的老行尊，多年來以筆名「老惠」評馬，圈中人多稱呼他為「主席」或「師父」，其創許辦的新亞社於七八十年代，屬評馬人與傅媒交收文稿的集散地。近年衛炳垣患認知障礙症，長居老人院而甚少與圈中交往。
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