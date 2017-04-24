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﻿馬場浮世繪——田泰安家人支持交到貨

2017-04-24 列印
        田泰安的家人日前遠度來港，昨日當然入場為阿田打氣，結果他亦不負支持，在第三場憑鄭廄「好腳頭」贏馬，賽後田媽媽與田泰安女友也有拉頭馬，一家人顯得樂也融融！
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