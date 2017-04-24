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﻿馬場浮世繪——雲呢拿破全港紀錄時間融融！

2017-04-24 列印
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        方廄「雲呢拿」近兩仗連贏泥地中長途賽，同時姿態輕鬆，昨日強勢再戰泥賽，結果不但成功三連捷，而且更締一分四十七秒〇八，打破全港紀錄時間，成為新一代泥地王。
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