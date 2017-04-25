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﻿馬場浮世繪——見習生黃俊南澳墮馬幸無恙

2017-04-25 列印
        正在南澳受訓兼成績不俗的見習騎師黃俊，上周六在萬富圍馬場策騎出賽時墮馬，事緣其中一匹座騎Oamaru Owl在直路上於馬群中尋找空間上前之際，Oamaru Owl於終點前的百多米懷疑失蹄，黃俊因而被拋下，幸好騎者墮地後立即可自行站立，沒有明顯受傷。

  黃俊之前一直在塔斯曼尼亞受訓，成績相當理想。今年一月底才轉往南澳策騎習藝，至今贏馬十九場。不過，由於香港目前已有四位見習騎師，其中巫顯東和潘明輝都有減十磅優惠，馬會為避免同一時間有太多見習生在陣，互相影響出賽機會，所以黃俊仍要多等一段時間，才會獲安排回港出賽。
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