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﻿馬場浮世繪——郭能獲邀八月參戰識價盃

2017-04-25 列印
  祖籍愛爾蘭的郭能已獲英國方面邀請，將會參加今年八月十二日在雅士谷馬場舉行的識價盃騎師對抗賽。屆時，他將會夥拍莫雅、史賓沙組成「英愛騎師隊」，跟戶崎圭太、杜鵬志和麥維凱組成的「世界騎師隊」、以及「歐洲騎師隊」和「女騎師隊」同場競技，爭逐這一年一度的國際騎師隊際賽殊榮。
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