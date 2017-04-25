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﻿馬場浮世繪——潘頓親操天才備戰女皇盃

2017-04-25 列印
  周日舉行國際一級大賽女皇盃，潘頓昨晨親自過檔其葉廄座騎「天才」，與廄侶「紅駿之星」在草地跑道上快試。潘頓表示馬兒操來姿態輕鬆，今課快跳有助提升勇態。人馬曾於上年尾合作於同程二千米的香港盃入Q。此外，女皇盃法國代表馬「民間智慧」昨晨作抵港後的首課操練，在大圈外圍快踱一圈。
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