﻿閘中尋寶——真先生乘銳再下一城

第八場二班千二米，賀廄「真先生」上仗於三班負頂磅，在潘頓胯下力壓今季甚銳的「問鼎高峰」取勝，表現相當出色。上周二由潘明輝試泥閘，沿途長韁順走相當吸引，與高班馬同試而不落下風，狀態有進無退，有望再下一城。同場「傑飛」今季久休復出的次仗即爆冷取勝，上周二再試泥閘，起步居後，直路上移出外檔後走勢洶湧，體弱馬趁有狀態應不會保留，加上馬房手風轉好，仍可望前列歸來。



第三場四班千二米，容廄「育成天下」上季尾初出一仗已顯露走勢，暑後今季復出一役初戴眼罩，結果前段走得不順而大敗，及後又因後腳曾不良於行而退出，至今已休了逾半年。猶幸近期操練已算正常，先是於上月底試1050米泥閘，除眼罩下早段能輕鬆跟前，走規比前暢順，且末段扣韁仍勁。本月初再試一課千二米泥閘，直路上刻意移入內檔而走勢不弱，看跑姿、腳法屬有質之馬，今戰對手頗弱，已有機會一爭。同場李廄「八運」季初在此班負輕磅跑近，近期亦連試兩閘力磨，惟上周二試泥閘末段仍稍有不足，狀態屬初起，限爭冷腳。



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