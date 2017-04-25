﻿競馬智庫——最佳跑法彈性尋

賽馬其中一個最令人懊惱、卻也最吸引人的地方，就是無論你知識有多深厚，如何努力鑽研，始終也難以全盤摸透每匹馬的表現。畢竟馬匹有血有肉，每天都可以出現新的變化，並非電子遊戲中的虛擬競賽馬，永遠都按着編寫好的程式軌跡發展。



剛戰「當家精選」完成四捷任務，自屬眾望所歸，不過由「再開心」以留前鬥後方式爭入亞席，而且其竄勁更遠比擅長靠後追的「比卡超」、「綠勇士」或「恆駿寶駒」為佳，對於一貫認定「再開心」只於前領時跑得好的馬迷而言，無異於是個不可思議的結果。



這刻「再開心」正處於在港出賽的評分最高點，卻連續三仗改用後上策略跑得接近，到底之前一直沿用的搶放策略是否最佳？如今反而難有確切答案。



我常說，馬匹並不像家庭電器，購入時附詳細的操作說明，所以練馬師必須賦以鞍上人發揮上的彈性。「再開心」又成為另一個好例子。



黄嘉豪