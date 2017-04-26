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﻿勝在有方——沙角威龍質值三班

2017-04-26 列印
  「沙角威龍」之前表現只值四班中級，但大前仗戴上交叉鼻箍後見進步。最近跑谷草一哩雖賺了偏快步速，但彎位已加速上前，本身頭三段造1分16秒14，仍能拋離再出贏馬之「妙感」和「全勝姿態」，同樣賺快步速之「越跑越好」也要落後四身位，總時間比同晚步速更快之三班頭馬僅慢0.03秒，反映轉配備兼換上田泰安後，戰鬥力不斷提升，此役至少值三班中級水平。勝後加八分仍留在四班負中磅，排檔適中，如非步速形勢太不利，有望連捷。

  「雄心速龍」剛戰步速超慢，仍能以終極時速22秒21後上克服劣勢而衝入位，證明已跑起狀態，同父馬多適合跑谷草，跑對形勢屬前駒最強對手。

方駿暉
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