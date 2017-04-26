﻿Simon Says——日東昇轉倉交代

第四場放頭馬有「競駿時代」、「多多勁驥」、「歡喜」及「要風得鋒」，步速會甚快。「放下自在」上仗第四水準不俗，今再用十磅仔優勢大，有力打破谷草不上名紀錄。「多多勁驥」上季用得盡，近期狀態開始回來，有接近機會。「勝在煌」狀態勇，四班優勢則不大，位置機會較高。
文孝
過去多次發生虐貓事件的香港仔華富邨，昨日再有貓兒遭毒手！今年九歲、暱稱「黑白仔」的流浪花貓，平日常在華富邨內流連，詎料昨午貓義工前往察看時，被發現倒臥血泊，頸上赫然有一道兩三吋長的傷口，疑遭人刀殺，義...
2017-04-26
內地第一艘國產航空母艦何時下水成為全球焦點，內地網上流傳最新相片顯示，母艦甲板已掛上多面紅旗，船塢亦有印上標語的氣球飄浮半空，顯示下水禮舉行在即。而傳媒引述軍方消息指，國產母艦最快今天下水，中央軍委副主席等重要官員出席儀式。 國產航空母艦001A未有在周日海軍節當天下水，只是為船塢注水作最後檢測，並作出下水儀式綵排。內地網上流傳遼寧省大連造船廠最新相片，顯示母艦甲板已掛上多面紅旗，船塢亦有印上「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」等標語的氣球飄浮半空；亦有傳媒報道，有工作人員在母艦甲板上搭建用觀禮台，分析母艦最快會在今或明天下水，又以今天下水機會最高。 本港傳...
2017-04-26
美國聯合航空粗暴對待乘客事件有新進展，傳媒公開其中一名涉事警員所提交報告，詳細記錄事發經過，聲稱華裔醫生杜成德當時堅拒下機，態度極不合作；警員將杜拉離座位時，他失去平衡，口部撞落椅柄受傷，之後杜仍拒絕配合警方行動，警員遂強行拖走他。 該份報告由參與行動警員朗格撰寫。報告稱，本月九日芝加哥奧黑爾國際機場警方接報，表示聯合航空一班航機上有兩名乘客滋事，且拒絕下機。朗格與兩名同僚奉召到場處理。 三人到場後，發現杜成德在座位上、雙臂交叉放胸前堅拒離開，朗格遂採取行動將對方拉離座位，其間杜成德用力反抗、作出揮打警員動作，之後杜甩開朗格的手，失去平衡跌倒，嘴部撞向椅柄受傷流血；...
2017-04-26
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價成交個案，中原高級區域營業經理陳永強表示，粉嶺御庭軒8座中層H室，面積421方呎，2房間隔，以495萬元易手，呎價11758元，屬市價。新買家為上車客，購入單位作自...
2017-04-26
白宮官員透露，美國總統特朗普將把公司稅率由現時的35%大削至15%；加上新出爐的重型機械商Caterpillar以至麥當勞的季度業績理想，經濟數據又勝預期，刺激美股勁升，杜指一度升穿21000點，再創新高；納指亦更上一層樓，突破6000點水位。 美股周二早段繼續向新高邁進，杜指曾升251點，攀上21014點，創新高，收市報20996點，升232點；納斯達克指數早段曾升至6028點，收市報6025點，升41點。滙控（005）美國預託證價格報64.20港元，較香港收市價升0.40港元；中移動（941）美國預託證價格報83.37港元，較香港收市價升0.17港元。 利得稅料...
2017-04-26
為繼續追趕一哥車路士，熱刺火力全開，在英超豪取七連勝，今晚聯賽快車乘勇作客鬥水晶宮。雖然主隊近況不俗，惟其防線頻頻失球，今仗恐難擋熱刺射手哈利卡尼進襲，加上客軍近年對賽往績又佔優，客勝放心捧。 （now621台、LeSports HK App周四凌晨3:00直播） 熱刺雖然在上周六足總盃四強被藍獅淘汰出局，但其聯賽表現卻非同凡響，近七輪全勝之餘，期間每仗均可以攻入對手兩球或以上。當中首席射手哈利卡尼傷瘉回歸後，近兩場各賽事貢獻兩球一助攻，中場基斯甸艾歷臣更豪言球隊可以再進一步︰「我不認為己隊已經表現得最好，相信未來仍可發揮更多潛力。」 水晶宮防守薄弱 主隊水晶宮近八...
2017-04-26
家頭細務之中，最令阿卓爸爸頭痛的是洗碗，因為除了清潔度，還要想盡方法保存洗淨的碗筷。在外國，一般家庭都會用洗碗碟機，但香港彈丸之地根本容不下這種體積與乾衣機一樣龐大的家電。最近Rasonic新推的Mi...
2017-04-26
日前，三位識得「凍齡神功」嘅女神前後腳現身中環。先有近年愛行山，體態好Fit嘅劉嘉玲「一拖二」約鐵腳好友鄧霓儀及高妹女助手去名店打躉。素顏人妻黑超型格出巡，大晒淨白肌。另一日，62歲零膠味嘅最美婆婆林...
2017-04-26
家有一個好外傭，如有一寶，現實並非如此理想，聘用外傭愈來愈難，好「姐姐」難求，不幸請到表現差勁的，更成為家庭的頭痛問題。柬埔寨擬輸出傭工來港，驟聽是一個喜訊，但培訓如何？能否成為外傭生力軍？有待觀察。要提高外傭質素及保持供應，港府責無旁貸，應該積極介入。 在「一帶一路」政策帶動下，香港上月放寬柬埔寨人來港的簽證要求，創造雙邊機遇。柬埔寨勞工部與香港柬埔寨人力資源發展協會簽署協議備忘錄，為柬傭來港鋪路，預計首批約一千人將於九月到埗，對渴求傭工的香港家庭，是一個新選擇。 現在菲律賓與印尼平分外傭市場，前者有十九萬三千多人在港打工，因英文好，較為西化，受中產家庭歡迎，後者有十五萬...
2017-04-26
蔣嘉琦今季暫時累積十九W，成績雖不算差，但其實自從轉為減五磅後，氣勢已不及上季一日四捷之時，再加上潘明輝甫出道便光芒四射，前者的頭上光環更變得黯淡。但看蔣小妹早前策騎「摯友無敵」早段與另外兩駒鬥燒，將...
2017-04-26