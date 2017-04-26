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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——日東昇轉倉交代

2017-04-26 列印
  第三場放頭馬得「喜菜」，步速會偏慢。「日東昇」轉倉後狀態已跑起，上仗賺內欄得第三，表現合格，今仗如跟好位，有力打開勝門。「慷慨寶」回跑最佳路程及用最佳配搭潘頓，出擊訊號明顯，必須尊重。「帝勝之星」上仗慳位衝入亞軍，水準不算太高，今排十檔配莫雷拉，熱門只宜拖腳。

  第四場放頭馬有「競駿時代」、「多多勁驥」、「歡喜」及「要風得鋒」，步速會甚快。「放下自在」上仗第四水準不俗，今再用十磅仔優勢大，有力打破谷草不上名紀錄。「多多勁驥」上季用得盡，近期狀態開始回來，有接近機會。「勝在煌」狀態勇，四班優勢則不大，位置機會較高。

文孝
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