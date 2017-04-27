﻿莫雷拉兩W兼奪標

昨晚有兩場盃賽，其中韓國馬事會錦標由姚廄「綠茵風采」勝出，鞍上人莫雷拉另贏東廄「獻惑」起孖；而另一錦標聖佐治挑戰盃，則由偉廄「競駿時代」奪得。至於梁家俊憑「喜菜」贏馬，另得一亞兩季，險勝騎師王。苗禮德憑「大爆發」及「睡德福」梅開二度。此外，史卓豐第二場犯規，被罰停賽兩日。記者：文傑、亨利



昨晚莫雷拉憑「獻惑」及「綠茵風采」起孖，後駒更奪得韓國馬事會錦標，練者姚本輝說：「莫雷拉似乎很喜歡『綠茵風采』，經常願意效力，他亦騎慣騎熟，非常了解馬性。此駒並非超班貨色，但勝在忠心，早前有點小問題而缺陣，現時已無礙，其馬主長期支持我，能為他贏馬特別開心。」



而莫雷拉為「獻惑」取得處女勝利後表示：「今仗是我首次策騎『獻惑』」，晨課亦未嘗過檔，故對其所知不多，臨場牠給我的感覺質素不差，屬均速馬一類，但仍未完全成熟，果然競跑時口勁稍重，相信累積更多出賽經驗後，陣上演出會續有進步。」



競駿時代連捷捧盃



至於昨晚的聖佐治挑戰盃，則由「競駿時代」連捷捧盃，練者蘇偉賢指：「『競駿時代』今仗最大驚喜是懂得早段留力，看來已踏上正軌，完全適應水土了。上仗此駒已贏得漂亮，今次賽前只擔心排九檔，幸好潘頓發揮出色，因此成功連捷，希望牠加分後續有好表現。」



另一方面，昨晚莫雷拉雖然梅開二度，但騎師王仍不敵取得一冠一亞兩季的梁家俊，後者為時廄「喜菜」打開勝利之門，練者霍利時說：「『喜菜』上仗敗於發力早了一點，本身其實在進步中，快活谷賽事排檔十分重要，牠今次排得二檔幫助很大，而配梁家俊可減兩磅也有利。此駒泥草都合發揮，評分應該還有上升空間。」



此外，苗禮德昨晚憑「大爆發」及「睡德福」起孖，練者表示：「香港賽事競爭激烈，一匹馬要單季贏得兩W不容易，『大爆發』在泥地開齋後，轉戰谷草仍能取勝，更加難能可貴。此駒剛戰排外檔，並且遇上慢步速，落敗不足反映實力，今次形勢較有利，贏馬絕不令人意外，預料賽後加分不會多，續跑五班賽毋須負頂磅，仍有機會再捷。至於巫顯東今仗策騎『睡德福』完全依足指示，發揮稱職兼令人滿意，當然影相分勝負時，我心情仍相當緊張，畢竟彼此距離極接近。此駒喜歡在窄場競賽，稍後仍會安排牠多跑谷草。」



