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﻿馬場浮世繪——梁家俊復出即做騎師王

2017-04-27 列印
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  梁家俊昨晚停賽期滿復出，雖然只憑「喜菜」贏馬，但另有一亞兩季成績，最終仍得以成為騎師王，運氣相當不俗。翻查記錄，梁家俊上次成為騎師王，已是去年十月八日的時候。
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