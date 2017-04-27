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﻿馬場浮世繪——睡德福影贏騎練齊歡呼

2017-04-27 列印
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  昨晚第六場競爭激烈，「變出美麗」及「睡德福」要影相分勝負，本來後駒騎者巫顯東一早解鞍，似乎打定輸數，但最終卻影贏，這令練者苗禮德和巫顯東非常興奮，齊齊振臂歡呼。
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