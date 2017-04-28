﻿將男季尾告奮勇

馬會昨午在跑馬地馬場的會員廂房，為周日在沙田馬場上演的愛彼女皇盃舉行排位抽籤儀式，多匹本地及海外參戰馬的騎練，以及一眾馬會高層都有出席，場面熱鬧。由於今屆賽事只得八駒參戰，排檔的影響較輕微，所以幾匹本地代表馬的練馬師及馬主，均對所抽得檔位感到滿意，並各自認為爭勝機會樂觀。



告東尼今屆派遣前年女皇盃盟主「將男」及應屆打吡亞軍「巴基之星」一同攻堅，告仔分析兩駒機會時說︰「『將男』雖已八歲，但近仗表現依然不俗。過去牠經常會在季尾階段臻最佳狀態，贏過女皇盃及遮打盃等大賽，今季也不例外，近期狀態亦已回復最佳水平。雖然，今仗早段的步速形勢難以預計，但牠會盡量先擺在二、三位輕鬆競跑，以本身的最佳跑法爭勝。至於『巴基之星』仍處成熟期，上場爭打吡入Q後，現時狀態較前再進一步，今次牠仍會繼續以留前鬥後的跑法迎敵。我認為對手中，就以日本馬『新寫實派』和香港馬『明月千里』最具威脅。」



巴基之星馬主盼馬迷打氣



「巴基之星」馬主丁志強於儀式完畢後就表示，早前蔡明紹策騎牠試泥閘輕勝後，紹仔指馬兒的體格比以往更高大，亦較以往更趨成熟。丁志強說︰「『巴基之星』上場爭打吡的表現甚好，不過今仗要面對更強的對手，牠本身亦需要累積經驗，我冀望牠可以續有進步，亦希望所有香港馬迷到時都一齊為牠打氣。」



至於是場國際評分最高的摩廄「明月千里」，為求增加今年衞冕女皇盃的把握，早前毅然放棄遠征杜拜的機會，馬主程凱信指出，「明月千里」目前健康狀態不成疑問，雖然角逐一級大賽，總需要天時地利人和配合，但馬兒明顯有級數，布文亦騎慣騎熟。故此他亦有信心「明月千里」可以爭得佳績，再次為港爭光。



特約記者：文傑