﻿馬場浮世繪——堀宣行未定新寫實派戰略

女皇盃日本代表「新寫實派」，昨晨終於由莫雷拉過檔在草地跑道上操練，前日到港的練馬師堀宣行亦在場監督。其後堀宣行表示，昨晨沙田有雨令草地跑道較鬆軟，所以才決定讓「新寫實派」試草地，同時亦好讓莫雷拉有機會與馬兒溝通一下，藉以了解牠的脾性。堀宣行說︰「馬兒今課走勢輕鬆，絕對已在作戰狀態，至於臨場是否會用前領跑法，就要視乎當日的場地情況才決定。」



此外，「新寫實派」雖然從未在變化場地上出戰，但昨日在沙田馬場採訪的日本傳媒認為，其父「新宇宙」贏日本打吡一役是跑大爛地，「新寫實派」按理亦可應付軟地。



至於頻獲海外陣營垂青邀騎的莫雷拉，周日為「新寫實派」披甲後，下周六就會在澳洲阿德雷得萬富圍馬場，策騎「聳動」競逐一級賽Robert Sangster錦標，但行程不會影響到期間的香港賽事聘約。



