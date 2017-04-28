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﻿馬場浮世繪——競駿會揚威有望陸續來

2017-04-28 列印
  剛周三晚的谷中賽事，競駿會名下的「競駿時代」以更進一步的表現成功連捷，兼且捧走聖佐治挑戰盃，誠屬錦上添花。在場打氣的一眾競駿會成員眼見「競駿時代」愈戰愈勇，當然興奮莫名。練馬師蘇偉賢就認為，「競駿時代」今次再下一城，最大進步在於已學懂留前鬥後，日後當有望繼續贏馬。看來競駿會成員浩浩蕩蕩在凱旋門拉頭馬的場面，日後陸續有來。
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