﻿大賽專題——女皇盃主軍 忌倒戈雷神

英國國民剛慶祝了女皇伊利沙伯二世的九十一歲生辰，香港早已回歸中國，不復為英國君主的生辰而鋪張，唯一保留下來的相關活動，也許就是明日於沙田馬場上演的愛彼女皇盃了。



這場二千米國際一級賽，本屆只有八駒列陣，但形勢相當緊湊，陣上包羅了三匹女皇盃盟主「威爾頓」（2014年）、「將男」（2015年）和「明月千里」（2016年）。「威爾頓」今季初出負一三三頂磅跑嫌短的千六米沙田錦標，竟然狂衝六百米而以廿一倍冷門身分掄元，儼然全盛時光景，隨後五仗雖毫無表現，但畢竟底子夠厚，周日復有神來之筆絕不為奇。



「將男」以前是巨人殺手，現在自己也變成了巨人之一。季內尚未交出頭馬，但在沙田錦標和香港金盃都只輸少許跑第二，另有三場跑第五收獎金。比「威爾頓」更長一歲，不復當年勇乃天然規律，但戰鬥力似比「威爾頓」保養得更好，亦非純粹陪太子讀書。衞冕的「明月千里」正處五歲當打之齡，雖然季初因傷患而錯過了浪琴表香港國際賽，幸而復出後熱身了一場，即捧走香港金盃，重振雄風。上回以千六米主席錦標熱身，也追了個梗頸四，反映狀態甚佳。上屆遇黏軟地而狂勝，如今連日天雨，若跑變化場地，屬主隊勝望所在；就算場地正常，也屬當然首選。



另兩匹香港代表「天才」和「巴基之星」，亦具相當分量。「天才」七歲卻大器晚成，今季以超然姿態勝出馬會盃。在香港盃不敵日本馬王「滿樂時」跑第二，已勝於其他香港代表。香港金盃則在三駒品字形纏鬥下，輸了給「明月千里」和「將男」得季軍。唯一疑問是曾缺過課，狀態有待陣上考證。



「巴基之星」是全場評分最低的馬，但四歲馬進步空間最大，反而成了「明月千里」的頭號勁敵。自去季出道以來，九戰得三冠四亞，另兩場跑第五。其中八場的末段締速冠於全場，只消步速不過於慢，那股獨步直路的氣勢，足以震懾群豪。



海外三駒中，澳洲的「美國聯邦」和法國的「民間智慧」，沒有甚麼耀目賽績，反而日本的「新寫實派」贏過札幌紀念賽和中山紀念賽，跑的都是二千米，其札幌紀念賽的蹄下敗將，赫然是兩度揚威香江的「滿樂時」，水準之高已不待言。去年底來港跑的是千六米的香港一哩錦標，路程有別未盡作準，何況今仗邀得莫雷拉倒戈助陣，勢成港隊的心腹大患。



馬場脈搏