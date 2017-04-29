﻿馬場Hot Talk——皇太后盃 打吡續篇

兩場大戰當前，馬會為令馬迷增添趣味，屆時愛彼女皇盃與皇太后紀念盃都會增設「勝出練馬師」這組合獨贏玩法，至於分組詳情，今日正午便有分曉。想立即得知分組形勢，登入馬會「HKJC TV」App就一目了然。
馬場脈搏
本港旅遊業近月勢頭強勁，旅發局昨天公佈上月整體訪港旅客達四百五十九萬人次，按年增加百分之八點八，當中內地旅客按年上升逾一成。內地五一假期來臨，旅遊業界指，黃金周平均每日有一百五十個內地旅行團抵港，較去...
2017-04-29
台灣美女作家林奕含前日在家中自縊身亡，終年二十六歲。林奕含曾表示，十六歲時患上抑鬱症，曾三度嘗試輕生；惟其父親發表聲明，表示女兒非因抑鬱症復發尋死，而是多年來一直受早年被補習名師誘姦困擾。 當...
2017-04-29
美國第一千金伊萬卡曾任模特兒，亦曾擔任其父主持的實況電視節目《飛黃騰達》評判，原來她與夫婿曾串演出電視劇。美國傳媒近日發現，講述紐約上東區上流社會青少年生活的電視連續劇《花邊教主》，二○一○年播放的第...
2017-04-29
遠東發展旗下沙頭角臨海住宅尚澄，日前一條龍上載樓書、開放示範單位兼公佈價單，首批57伙價單，發展商提供最高9%折扣，折實平均呎價10,288，另大手客可再獲1%折扣，最貴單位定價逾千萬元。至於入場單位...
2017-04-29
港股周五回吐，結束四連升，恒指昨持續於24600好淡爭持，跌幅更一度擴大至134點，收市前險守24600關，成交逾653億元。以全周計，恒指累積上升573點或2.38%；國指累積上漲169點或1.68%。 晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師黃耀宗指出，港股後市走勢要視乎中資股能否成為升市的動力，目前恒指首個支持位於24200，倘跌穿此水平，下個支持位於23800。 港股連升四日後，於周五回軟，恒指低開7點，報24691點，於早市時段先失24650，其後24600亦告失守，最多跌134點，低見24563點，於24500見支持，午後跌幅逐步收窄，並持續於24600水平...
2017-04-29
為力保衛冕西甲希望，巴塞隆拿餘下賽程不容有失，該隊上輪大幅輪換後，預計休息完畢的蘇亞雷斯今晚可與近期入球停不了的美斯及停賽刑滿的尼馬，重組MSN鋒線，在加泰隆尼亞打吡作客大破愛斯賓奴，讓球主客和讓兩球捧「客勝」。 （now632台周日凌晨2:45直播） 巴塞隆拿目前僅靠較佳對賽成績，壓過同分但踢少一場的皇家馬德里排榜首，要衛冕成功，餘下四輪毫無失分空間。該隊上輪聯賽大勝魚腩奧沙辛拿7:1，收起蘇亞雷斯及恩尼斯達等主力，留力今晚打吡戰全力出擊。主帥安歷基豪言︰「我們上場讓副選球員擔正依然大捷，有助提升己隊上下的信心，並保持爭標希望。」 早前被罰停賽三場的尼馬今晚復出，...
2017-04-29
adidas新季再次與來自溫哥華的Reigning Champ推出聯乘作，除了有一系列造型簡約功能裝，也有時尚味道十足的聯名鞋款，將運動時裝重新演繹。文：小柔Guest Model：倪晨曦 前身是優質...
2017-04-29
49歲的靚聲王蘇永康（阿公）上月20日得子，其任職Alexander McQueen亞太區總裁的愛妻馮翠珊（Anita）為蘇家添丁，誕下重6.11磅的展弘（Jazz）。本周一（24日），新手媽Anit...
2017-04-29
美國總統特朗普的外交政策，娛樂性十足。最新一着是堅決拒絕與台灣的總統蔡英文再通電話。 整件事緣於蔡英文前日接受路透社訪問時，提到此前曾與特朗普通電話，說不排除再會與特朗普通電話。 蔡英文在訪問中亦表現出討好美國的態度，說台灣想與美國再買軍備，可能會買F35戰機（台灣軍方估計買六十架要五百一十五億港元）。不過，小英子總統的熱面孔貼上特朗普的冷屁股之上，連出動買戰機利誘都無效。 特朗普一日之後接受傳媒訪問回應，說不想再與蔡英文通電話，因怕會引發與中國的關係問題。特朗普這個回應無疑直接對小英子打臉，令她十分尷尬。 特朗普於去年十一月當選美國總統，曾一度令日本、韓國及台灣燃起聯合美...
2017-04-29
英國國民剛慶祝了女皇伊利沙伯二世的九十一歲生辰，香港早已回歸中國，不復為英國君主的生辰而鋪張，唯一保留下來的相關活動，也許就是明日於沙田馬場上演的愛彼女皇盃了。 這場二千米國際一級賽，本屆只有...
2017-04-29