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﻿馬場Hot Talk——皇太后盃 打吡續篇

2017-04-29 列印
■「美麗傳承」與「鷹雄」於打吡交手後，曾在二千二百米賽事包辦冠亞，於皇太后盃舉足輕重。
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   愛彼女皇盃賽馬日的另一場重頭戲，為國際三級賽皇太后紀念盃。今屆這場大長途賽事幾乎參戰馬爆棚，屬以往少見，形勢空前緊湊，大可稱之為今屆打吡的延續篇。事關十三匹參戰馬當中，「美麗傳承」、「鷹雄」、「喜蓮彩星」、「大雄圖」、「哈蝦巴爸」、「達羅素」與「線路勇駒」，於三月中已曾在打吡大賽交手，今仗要增程鬥二千四百米，長力考驗更大。當然，上述六匹四歲馬今仗要捧走錦標，還要闖過七匹年紀較長、經驗更豐的長途老手。就以七歲的「喜蓮巨星」為例，牠年紀雖在此最大，但計級數卻也最高，兩年前曾贏得遮打盃，路程與今仗一樣。所謂路遙知馬力，今屆賽事究竟是拳怕少壯，抑或棍怕老狼，真要拭目以待。

  兩場大戰當前，馬會為令馬迷增添趣味，屆時愛彼女皇盃與皇太后紀念盃都會增設「勝出練馬師」這組合獨贏玩法，至於分組詳情，今日正午便有分曉。想立即得知分組形勢，登入馬會「HKJC TV」App就一目了然。

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