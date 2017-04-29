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﻿馬場浮世繪——競駿千里配巫顯東搏殺

2017-04-29 列印
  繼早前「旅遊多寶」連捷，與及上周三「睡德福」力拼險勝後，練馬師苗禮德明日將「競駿千里」交予見習生巫顯東搏殺，練者表示該駒評分終於回到合理水平，表現開始反彈。

  剛戰「競駿千里」由另一見習生蔣嘉琦策騎，在全程快放下，終點前力拼得殿軍，表現算是稱職，不過苗禮德希望馬兒少負幾磅，提高其爭勝機會，才決定改配巫顯東，臨場如果情況許可，將再嘗試採用前領跑法。



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