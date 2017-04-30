﻿頭號目標—快樂實在可長追

第四場四班一四○○米。今次推介只是第三次上陣並初跑千四米的「快樂實在」，並非全因為牠兩仗末段都造22秒之內，也非因為今仗對手弱。其實筆者對於出賽經驗不多而初次跑千四、千六米的馬，一向都甚有戒心，今次會破例，全因為此駒在其眾多在港的同父馬中，算是很破格。



「小法寶」是近年頗受香港馬主歡迎的父系，不計過往的，單看現役就有逾二十匹，所以算是有足夠基數可參考。個人認為此系馬偏向遲熟，一般要到近四歲才踏入黃金期，而且整體以千四、千六米最合發揮。



近年印象最深刻的是「蒜頭仔」，轉四歲後即在千四、千六米取得三連捷，之後在經典一哩也只負於「大運財」，算是此父系馬中較突出的一匹子嗣，然而強如「蒜頭仔」，在其三歲尾初次上陣跑千二米時，也只能得第四。另一匹擅跑短途的同父馬「花紅」，即使養在急進的蔡廄，但於三歲時也要先輸四場才初次上名。而近年「小法寶」子嗣中，唯一能夠在三歲插班即勝短途的，就只有後來評分過百的「火紅人」。由此可見，「小法寶」子嗣若能於三歲時首兩次上陣便可在短途上名且走勢出色的話，質素應非一般，值得長追。



「快樂實在」此匹三歲「小法寶」子嗣，今季初出跑千二米，雖然名次只是第五名，但在步速極慢之下，末段後追如箭，差點便追上其後取得連捷的「競駿時代」，走勢令人眼前一亮。因此，此駒上仗再戰千二米配潘頓，即被捧成3.4倍次熱，不過基於此系馬三歲時甚少可在短途上名，所以個人並未有將牠放入頭四選，而且立定主意，若馬兒真的能夠跑入三甲，下次待牠增程時再追不遲。結果，此駒真的再次在末段交出22秒內的驚人竄勁，雖然無法追上領放的「追風追月」，但已遠遠拋離有能力的「紅星」、「真好彩」，確認潛質絕非等閒。



有過兩次出賽經驗後，「快樂實在」今仗增程跑千四米，部署符合預期。再說，同父的「大籐王」今季首戰短途時的走勢遠不及「快樂實在」，但次仗初跑千四都可上名，又為「小法寶」加添增程成功的新例子，所以除非臨場賠率太乏味，否則值得由今仗起長追W。



仲達