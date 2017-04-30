 Advertisement
  • 2017年4月30日 星期日
  • 26º
  • 60%
熱門： 劫便利店九巴曾守明聯合航空楊采妮

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——巴基之星可奪殊榮

2017-04-30 列印
        「巴基之星」自從星味漸減後，對上三仗四歲系列卻愈跑愈進步。前次初跑千八米遇偏慢步速，彎位走外疊，仍能以終極時速22秒08衝得亞軍。再出跑二千米，又以全場最快末段22秒9跟「佳龍駒」串翻版Q，後駒再出跑平磅賽也可拋離今次同場之「明月千里」和「將男」，蹄下敗將「美麗傳承」、「鷹雄」和「達羅素」則在二班賽包辦三重彩，足證今屆打吡水準甚高。今次隔了個多月才出，近試大閘勢頭更好，體重回升應屬佳兆，當打四歲佳駟仍持續進步，出馬少更利爆一段，有力挑戰強敵爭奪殊榮。

        「將男」實而不華，香港盃步速不利跟得急，也可跟「天才」爭Q，前仗也跟「明月千里」鬥得接近，八歲馬退化不多，冷腳。「明月千里」上季狂勝女皇盃，可能是場地偏黏有助，所以其後場地正常便反敗於「將男」。前仗復出次仗在劣勢下鬥贏，有點以逸待勞之利，最近稍蝕位便追不過「縱橫大地」，表現不過不失，勝在季內硬仗不多，但大熱只宜配。

方駿暉

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd