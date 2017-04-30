﻿Simon Says——財寶家駒機會看好

第四場四班一四○○米。今次推介只是第三次上陣並初跑千四米的「快樂實在」，並非全因為牠兩仗末段都造22秒之內，也非因為今仗對手弱。其實筆者對於出賽經驗不多而初次跑千四、千六米的馬，一向都甚有戒心，今次會破例，全因為此駒在其眾多在港的同父馬中，算是很破格。 「小法寶」是近年頗受香港馬主歡迎的父系，不計過往的，單看現役就有逾二十匹，所以算是有足夠基數可參考。個人認為此系馬偏向遲熟，一般要到近四歲才踏入黃金期，而且整體以千四、千六米最合發揮。 近年印象最深刻的是「蒜頭仔」，轉四歲後即在千四、千六米取得三連捷，之後在經典一哩也只負於「大運財」，算是此父系馬中較突出的一...

2017-04-30