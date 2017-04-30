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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——財寶家駒機會看好

2017-04-30 列印
        第五場放頭馬得「軍勇戰略」及「勁有波幅」，步速不會快。「財寶家駒」千六曾輸給「魅力知友」，水準甚高，莫雷拉垂青，機會看好。冷門留意「至尊無上」，近幾仗打硬仗意志不高，今仗用郭能一試，有力接近。「福愛寶」狀態大勇，近兩仗水準甚高，用十磅仔續有威脅。「皇者勝利」上仗差點衝贏，水準亦好，今仗要尊重。

        第十場放頭馬有「太陽喜喜」及「旅遊首席」，步速會正常。「四季旺」出腳兇狠，大有上升空間，近仗面對四歲頂級馬亦跑位置，返回二班鶴立雞群。「勢必跑」一哩實力必夠二班，今仗成冷門，又有留意價值。「高利多」千六曾做好水準，跑二班則位置機會較高。「喜旺寶」忠心馬，晨課甚勇，仍會接近。

文孝



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