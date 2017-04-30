﻿翠絲過兩關——正本雄心包勝

此外，「正本雄心」上仗用莫雷拉，大熱門卻搏失了。據知上賽之後，雷神和之前騎開有表現的韋達，均曾向馬主爭取策騎權，但馬主最終決定用韋達，並非雷神棄騎，相信這位前冠軍騎師，肯定會盡全力交代，鬥志加零一。
珊翠絲
本港旅遊業近月勢頭強勁，旅發局昨天公佈上月整體訪港旅客達四百五十九萬人次，按年增加百分之八點八，當中內地旅客按年上升逾一成。內地五一假期來臨，旅遊業界指，黃金周平均每日有一百五十個內地旅行團抵港，較去...
2017-04-29
台灣美女作家林奕含前日在家中自縊身亡，終年二十六歲。林奕含曾表示，十六歲時患上抑鬱症，曾三度嘗試輕生；惟其父親發表聲明，表示女兒非因抑鬱症復發尋死，而是多年來一直受早年被補習名師誘姦困擾。 當...
2017-04-29
美國第一千金伊萬卡曾任模特兒，亦曾擔任其父主持的實況電視節目《飛黃騰達》評判，原來她與夫婿曾串演出電視劇。美國傳媒近日發現，講述紐約上東區上流社會青少年生活的電視連續劇《花邊教主》，二○一○年播放的第...
2017-04-29
遠東發展旗下沙頭角臨海住宅尚澄，日前一條龍上載樓書、開放示範單位兼公佈價單，首批57伙價單，發展商提供最高9%折扣，折實平均呎價10,288，另大手客可再獲1%折扣，最貴單位定價逾千萬元。至於入場單位...
2017-04-29
港股周五回吐，結束四連升，恒指昨持續於24600好淡爭持，跌幅更一度擴大至134點，收市前險守24600關，成交逾653億元。以全周計，恒指累積上升573點或2.38%；國指累積上漲169點或1.68%。 晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師黃耀宗指出，港股後市走勢要視乎中資股能否成為升市的動力，目前恒指首個支持位於24200，倘跌穿此水平，下個支持位於23800。 港股連升四日後，於周五回軟，恒指低開7點，報24691點，於早市時段先失24650，其後24600亦告失守，最多跌134點，低見24563點，於24500見支持，午後跌幅逐步收窄，並持續於24600水平...
2017-04-29
為力保衛冕西甲希望，巴塞隆拿餘下賽程不容有失，該隊上輪大幅輪換後，預計休息完畢的蘇亞雷斯今晚可與近期入球停不了的美斯及停賽刑滿的尼馬，重組MSN鋒線，在加泰隆尼亞打吡作客大破愛斯賓奴，讓球主客和讓兩球捧「客勝」。 （now632台周日凌晨2:45直播） 巴塞隆拿目前僅靠較佳對賽成績，壓過同分但踢少一場的皇家馬德里排榜首，要衛冕成功，餘下四輪毫無失分空間。該隊上輪聯賽大勝魚腩奧沙辛拿7:1，收起蘇亞雷斯及恩尼斯達等主力，留力今晚打吡戰全力出擊。主帥安歷基豪言︰「我們上場讓副選球員擔正依然大捷，有助提升己隊上下的信心，並保持爭標希望。」 早前被罰停賽三場的尼馬今晚復出，...
2017-04-29
adidas新季再次與來自溫哥華的Reigning Champ推出聯乘作，除了有一系列造型簡約功能裝，也有時尚味道十足的聯名鞋款，將運動時裝重新演繹。文：小柔Guest Model：倪晨曦 前身是優質...
2017-04-29
49歲的靚聲王蘇永康（阿公）上月20日得子，其任職Alexander McQueen亞太區總裁的愛妻馮翠珊（Anita）為蘇家添丁，誕下重6.11磅的展弘（Jazz）。本周一（24日），新手媽Anit...
2017-04-29
美國總統特朗普的外交政策，娛樂性十足。最新一着是堅決拒絕與台灣的總統蔡英文再通電話。 整件事緣於蔡英文前日接受路透社訪問時，提到此前曾與特朗普通電話，說不排除再會與特朗普通電話。 蔡英文在訪問中亦表現出討好美國的態度，說台灣想與美國再買軍備，可能會買F35戰機（台灣軍方估計買六十架要五百一十五億港元）。不過，小英子總統的熱面孔貼上特朗普的冷屁股之上，連出動買戰機利誘都無效。 特朗普一日之後接受傳媒訪問回應，說不想再與蔡英文通電話，因怕會引發與中國的關係問題。特朗普這個回應無疑直接對小英子打臉，令她十分尷尬。 特朗普於去年十一月當選美國總統，曾一度令日本、韓國及台灣燃起聯合美...
2017-04-29
第四場四班一四○○米。今次推介只是第三次上陣並初跑千四米的「快樂實在」，並非全因為牠兩仗末段都造22秒之內，也非因為今仗對手弱。其實筆者對於出賽經驗不多而初次跑千四、千六米的馬，一向都甚有戒心，今次會破例，全因為此駒在其眾多在港的同父馬中，算是很破格。 「小法寶」是近年頗受香港馬主歡迎的父系，不計過往的，單看現役就有逾二十匹，所以算是有足夠基數可參考。個人認為此系馬偏向遲熟，一般要到近四歲才踏入黃金期，而且整體以千四、千六米最合發揮。 近年印象最深刻的是「蒜頭仔」，轉四歲後即在千四、千六米取得三連捷，之後在經典一哩也只負於「大運財」，算是此父系馬中較突出的一...
2017-04-30