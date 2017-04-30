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﻿翠絲過兩關——正本雄心包勝

2017-04-30 列印
        今次頭場的「包勝」已經久未出頭，難得馬主仍支持，相信告達理絕不會怠慢，即使馬兒的戰鬥力難與盛時相比，但今仗降落五班，計實力有點超級。這匹理廄馬的跑法頗為尺寸，今配郭能絕對深慶得人，是時候再開勝門！

        此外，「正本雄心」上仗用莫雷拉，大熱門卻搏失了。據知上賽之後，雷神和之前騎開有表現的韋達，均曾向馬主爭取策騎權，但馬主最終決定用韋達，並非雷神棄騎，相信這位前冠軍騎師，肯定會盡全力交代，鬥志加零一。

珊翠絲
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