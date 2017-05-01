﻿莫雷拉五W如表演 鷹雄捧皇太后紀念盃 新寫實派為日本攻下女皇盃

昨日舉行女皇盃和皇太后紀念盃，投注額和入場人數都破往年同日紀錄。莫雷拉分別憑「新寫實派」及「鷹雄」包辦兩項錦標，另外再贏「海嵐一號」、「承你所願」及「東方快車」，於第七場賽後已提早成為騎師王。至於昨日來港客串的騎師中，布文憑姚廄「龍船鼓響」取得頭馬進帳。



「新寫實派」季內第二度來港，終於代表日本成功奪標，練馬師堀宣行說：「吸收了去年十二月來港的經驗，『新寫實派』今次狀態更優勝，賽前莫雷拉與我仔細研究過賽事形勢，所以對騎者一直投信心一票。」



而莫雷拉則說：「我之前未贏過女皇盃，感覺十分特別。『新寫實派』近績良好，雖然去年十二月來港演出平平，但我有信心牠今次會發揮出最佳水準。賽前戰略是起步後在前領放，豈料此駒出閘並不順利，於是我決定早段先找遮擋留力，而此舉令馬兒放鬆下來，及至對面直路步速減慢，我立即將牠移出外欄發力，結果愈走愈順下取勝。」



而憑「鷹雄」捧走皇太后盃的馬主蕭百君說：「『鷹雄』跑二千米至二千四百米最合，所以今次賽前我對牠充滿信心，最終取勝當然不感意外，美中不足是『達羅素』力拼只跑第四，否則可以包辦一條同主位置Q。『鷹雄』下仗將出戰遮打盃，希望屆時能夠再下一城，而大摩更考慮讓牠角逐澳洲的春季嘉年華，例如墨爾本盃。」



至於莫雷拉同日還勝出「海嵐一號」、「承你所願」及「東方快車」，前駒練者葉楚航說：「本來今仗我想找巫顯東跑『海嵐一號』，但既然莫雷拉索騎，當然強配出擊。賽前我認為缺乏步速，所以吩咐莫雷拉搶前，結果慢放得手。此駒之前曾小休，希望體力能維持到季尾，之後會光榮退役，因為畢竟已經八歲了。」



「承你所願」馬主關百豪則說：「『承你所願』是千六馬，今仗初出能在路程嫌短的千二掄元，算是意外驚喜。我認為此駒質素相當，希望會愈跑愈進步，至於之後如何部署，仍有待與蘇偉賢計畫。」



此外，上仗在莫雷拉胯下跑梗頸的「正本雄心」，昨日回配韋達開齋，練者霍利時透露：「『正本雄心』由我親自為馬主購入，型格良好兼肯定具備質素，季內其演出整體準繩，每仗均所負不遠，今次終憑勇態及排一檔之利取勝。此駒目前仍是三歲，肯定有進步空間，但跑千六米會稍長，千四米最合適，如果賽事早段有快步速幫助，更有利其爭勝。」



記者：文傑、亨利