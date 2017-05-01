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﻿馬場浮世繪——布文贏龍船鼓響　客串三駒全上名

2017-05-01 列印
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　　昨日有多位騎師來港客串，其中布文在重頭戲肉的女皇雖然搏失「明月千里」，只能跑第三，但其餘兩匹座騎的「勝利歡星」及「龍船鼓響」都入Q，後駒更成功報捷，成績相當出色。翻查紀錄，布文之前來港客串時，曾為姚廄「王者再現」取得上名，今次則為廄侶「龍船鼓響」贏馬，可見與姚本輝的合作十分愉快！事實上，賽後姚本輝亦盛讚布文，練者指出：「『龍船鼓響』今仗絕對贏在布文的出色發揮，亦只有他能鬥贏莫雷拉。賽前布文曾翻看『龍船鼓響』的賽事影片，知道牠極具後勁，所以今仗末段衝刺的時候，騎者表現得非常淡定，贏來信心十足。」
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