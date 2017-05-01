為力保衛冕西甲希望，巴塞隆拿餘下賽程不容有失，該隊上輪大幅輪換後，預計休息完畢的蘇亞雷斯今晚可與近期入球停不了的美斯及停賽刑滿的尼馬，重組MSN鋒線，在加泰隆尼亞打吡作客大破愛斯賓奴，讓球主客和讓兩球捧「客勝」。 （now632台周日凌晨2:45直播） 巴塞隆拿目前僅靠較佳對賽成績，壓過同分但踢少一場的皇家馬德里排榜首，要衛冕成功，餘下四輪毫無失分空間。該隊上輪聯賽大勝魚腩奧沙辛拿7:1，收起蘇亞雷斯及恩尼斯達等主力，留力今晚打吡戰全力出擊。主帥安歷基豪言︰「我們上場讓副選球員擔正依然大捷，有助提升己隊上下的信心，並保持爭標希望。」 早前被罰停賽三場的尼馬今晚復出，...

2017-04-29