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﻿馬場浮世繪——巴基之星連場阿二

2017-05-01 列印
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　　「巴基之星」昨日續配蘇兆輝挑戰女皇盃，結果後追不及下只跑獲亞軍，繼之前的香港經典盃和打吡之後，連續三場在級際賽事做「阿二」，雖然馬主丁志強顯得有點失落，但他仍極具體育精神，賽後更反過來安慰蘇兆輝！
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