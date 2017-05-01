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﻿馬場浮世繪——潘明輝連續贏四日

2017-05-01 列印
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　　潘明輝之前在港出賽三日，例有頭馬交出，昨日他繼續有進帳，憑伯廄「勇霸神駒」一放到底，勝纜仍未斷。而返回凱旋門的時候，練者高伯新與輝仔擊掌慶祝，興奮之情溢於言表。
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