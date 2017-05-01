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﻿馬場浮世繪——郭能復出即食頭胡

2017-05-01 列印
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　　昨日郭能停賽期滿復出，即憑「包勝」食頭胡，而練者告達理則累積至六W，他說：「『包勝』今仗落五班質素秤先，而只要進度保持，升回四班仍可一爭。此駒有時出閘會甚慢，今次賽前特別安排牠彈閘，結果情況有改善。」
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