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﻿馬場浮世繪——余詠詩下季任麥菲文副手

2017-05-02 列印
  講起苗禮德馬房，自二○○九至一○年馬季開始，擔任苗廄副手兼是目前唯一女副練的余詠詩，來季將與苗禮德分道揚鑣，改為新開倉的澳洲練馬師麥菲文效力。余詠詩與幾位副練申請人上周初參加面試後，麥菲文決定起用她為馬房副手。

  另外，近日有消息指目前呂健威馬房副練陳志忠，來季將為另一位新開倉的羅富全馬房任副練，而蘇保羅馬房的副練伍鵬志就會轉投蔡廄。至於蘇、呂、苗廄因而出現的副練空缺，將稍後會從內部招聘。

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