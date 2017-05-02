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﻿馬場浮世繪——英國二千堅尼馬會受注六場

2017-05-02 列印
  英國新市場馬場周六會舉行二千堅尼賽馬日，馬會屆時會轉播其中六場賽事來港受注，首場轉播賽事於香港時間周六晚上八時五十分開跑。英國二千堅尼於一八○九年首次舉行，至今已成為著名的三歲馬頂級賽事，亦是英國三冠大賽的首關賽事。二百多年以來，不少精英賽駒均曾在馳名的羅利賽道上爭奪這項經典賽事的冠軍殊榮。

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