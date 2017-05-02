﻿閘中尋寶——勁飛聖操勇以逸待勞

第四場四班一千米，偉廄「勁飛聖」今季只跑過兩仗，季初於谷草取得冠亞各一後便休息至今，主因左後腳曾有事。二月底開始復課作慢跳，近期連試三課閘，上周二配黃皓楠試泥閘起步依然迅速，直路上輕鬆保持走勢，論馬有基本狀態，今仗久休復出，看動態是操好而臨。同場文廄初出馬「常山耆寶」三月初才開始作慢跳，試兩課閘見跑姿台型俱佳，翻步流暢，論走勢已有作戰水準，結合型格及血統應跑中距離較好，今仗初出跑嫌短路程，憑質一拼也有望接近。



第一場四班千二米，偉廄初出馬「賀馳」為四歲馬，早於季初已試閘，當時見懶性較重，未及水準。不過自二月起再連番試閘，近期一課配潘頓試泥閘，早段慢腳落後，直路上稍騎肯追，多操之下狀態開始到位。今仗同場對手近況平平，靠後追一段也有力一爭。



第七場三班千二米，摩廄「醒目駿駒」於澳洲三捷1350米，上月初曾試谷閘，早段輕鬆彈出領放，直路上稍騎走勢不差，惟跑姿上仍有點側頭的陋習，上力也未足，不過計賽績居此班則有競爭力，可考慮作配。



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