﻿競馬智庫——睇天度馬十九撲空

剛周日初次插班出賽的「快利」，喚起了嘉豪昔日尚是馬行初哥的回憶。那匹舊「快利」縱使只是匹中班馬，卻是知名的變化場地能手。在那個用天然草鋪設跑道的年代，雨下得愈大、場地愈泥濘，「快利」在直路上的走勢，對比起大部份舉步維艱的對手便愈強勁。



最深刻印象是有一回賽日下起大雨，「快利」與另一匹變化場地好手「永霸天下」聯袂跑出，兩匹馬構成的連贏賠率，由隔晚逾百倍被捧到變成大熱門。這種誇張的鏡頭情況，自從跑道換上沙網草之後，已經不可能歷史重演。



話雖如此，在季尾春夏交接之際，為保險計，度馬前宜先查一下天文台預測，還是很多人的習慣。可惜不知道是馬會做得善事多，抑或天上之風雲實在難測，總覺得近年天文台都是「報大數」居多。像去周三預測大雨而最後落幾滴的例子不斷出現，馬迷應對變化場地做的功課，也只有一次又一次的白白浪費。



黄嘉豪