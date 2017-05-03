﻿勝在有方——勁飛聖久休例好

「勁飛聖」對上五仗跨季入前兩名，演出遠比過往穩定。今季四歲踏入大熟之年續有進步，前仗賺慢步速氣走曾在三班得獎金之「段段有」，連續兩季初出跑得好。再出僅輸給曾在中距離有出色段速表現之「綠色贏」，而氣走最近能勝之「妙感」，再交出四班頂水準。雖然其後因左後腳嚴重不良於行而缺課兩個月，但埋門兩個月操足，體重稍跌至上季尾水平，試大閘一再有好走勢，雷神肯再騎，休後常見好，走二疊跑出九成水準也應夠贏。



「愛樂寶」前仗起步失機也能追近配十磅仔之「炸魚薯條」，確認能力甚佳。最近轉跑谷草一千，出閘順利後賺慢步速僅敗，表現尚好。今隔兩周再出，體重保持，三歲馬望可再走二疊而打疊好。



第四場：2勁飛聖、5愛樂寶、7創意寶



第七場：4麯院風荷、2超好玩、10火麒麟



方駿暉