﻿Simon Says——威德將軍繼續進攻

剛戰的「永勝神駒」是筆者其一心水馬，主要原因是認為牠上仗在直路賽走中內疊場地而敗不脫節，屬於逆境下的好表現。結果，當日A跑道雖然意料之外地大利中內疊前置，但「永勝神駒」在直路上依然可造出全場最快末段追回第四，確認之前直路賽的中內確實是不利場地；因此，當日走相同跑線而演出也不差的「開心再現」，今仗值得跟進。 第六場三班一○○○米。「開心再現」在今年一月開操後，先後試過三課閘，其中在第二課沙田一千米草閘以首名衝線，但在中後段鞍上人認真催策，姿態不算太輕鬆，反而之後試谷閘，全條直路按韁而可與「雄霸」一起彈離對手，或多或少反映轉彎途程更合發揮。而事實上，此駒來港前四戰三勝都...

2017-05-03