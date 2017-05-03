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﻿Simon Says——威德將軍繼續進攻

2017-05-03 列印
　　第二場放頭馬得「幸運贏贏」，步速不會快，預期會有馬轉彎發力。「威德將軍」連場做好水準，莫雷拉不放手，機會仍樂觀。「盛勢東方」九成狀態，已顯示戰鬥力，今仗用郭能要尊重。「好性格」狀態甚勇，均速馬增程排一檔，輕磅甚好跑，第三勢力。「糖黐豆」馬身靚，谷草千八曾四捷，冷門要兼顧。

        第八場放頭馬得「愛美麗」，步速應不會快。「主力艦」上仗在強組落飛得第二，水準甚佳，今仗形勢仍好，有力補中。「太陽旺旺」近三仗無心攻堅，今返最佳路程，成冷必須兼顧。「文藝學家」上仗發揮一般仍第三，走來步大力雄，水準超三班，復課狀態有進，十二檔仍要尊重。「辣得很」一檔好跑，但重磅難贏，位望較高。

第二場：3威德將軍,2盛勢東方,10好性格

第八場：6主力艦,3太陽旺旺,4文藝學家

文孝
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