﻿潘頓三W封王奪標

昨晚的維多利亞賽馬會錦標由「魔連奴」勝出，鞍上人潘頓另贏「愛樂寶」及「文藝學家」，並且成為騎師王。而葉楚航和李寶利合作憑「紅星」食頭胡，之後練者另贏「心中有善」，騎者則贏何廄「大天龍」齊起孖。此外，莫雷拉第一場犯規罰停賽兩日。楊明綸及李寶利第三場都違例，前者罰停賽兩日及二萬二千五百元，後者罰停賽兩日及五千元。巫顯東第八場阻人罰停賽兩日及一萬五千元。



昨晚莫雷拉少有地無馬贏，反而潘頓則憑「愛樂寶」、「魔連奴」及「文藝學家」中三元，其中「魔連奴」更奪得維多利亞賽馬會錦標，馬主陳國聰透露：「『魔連奴』今仗縮程跑一千米，是練馬師蔡約翰的建議，因為此駒跑千二米，勁勢往往未能持續到底，縮程角逐可能更合適，但能夠大勝卻出乎意料，至於來季五歲會否再進步，現階段難以預計，畢竟大部分澳紐馬在三四歲時表現最佳。」



而「愛樂寶」練者方嘉柏表示：「『愛樂寶』只得三歲，目前仍在學習階段，雖然今仗抽十檔，但最終憑放頭跑法克服，由於牠目前狀態正勇，希望多贏一場才唞暑。」



「文藝學家」練者高伯新則說：「『文藝學家』在季尾階段開始上力，上場初跑此程後上甚勁跑第三，今仗再跑同程，雖然早段步速稍慢，但幸好鞍上人潘頓發揮出色，直路發揮出強橫後勁，終點前越過對手贏馬，以此駒海外賽績估計，日後成熟再進步後，可以增程出擊。」



此外，葉楚航昨晚憑「紅星」及「心中有善」包辦第一口孖寶，練者賽後說：「『紅星』之前跑谷草經常排外檔，以致轉彎走蝕位，際遇不理想，本來前次由韋達發揮得不錯，可惜當日有雨，而此駒不喜歡跑變化地，反觀今次抽好檔兼場地乾快，終於可以開齋交代。『心中有善』上仗在潘頓胯下熱倒，但騎者並無跑錯，只因該役早段步速太快，同時末段又走內欄較差的場地，今次賽前我吩咐巫顯東，如果對手鬥放就跟前，沒有的話就自己放，結果戰術成功。」



而為「紅星」開齋的李寶利，則另贏「大天龍」，同樣梅開二度，後駒練者何良指：「『大天龍』的馬主支持我多年，所以今場勝利比起贏大賽更開心。事實上，今仗我對此駒甚具信心，亦有叫馬主入場並投注，皆因馬兒晨課表現極佳，而且能力絕非五班貨色，只是本身太尺寸，同時經常遇上超班馬，所以才屢拼未逞。而賽前我吩咐李寶利，只要讓馬兒咬緊步速便有機會，最終果然取勝。」



另一方面，郭能和柏寶昨晚也有馬贏，前者夥拍「王者再現」報捷，令姚本輝連贏四期賽事，練者表示：「『王者再現』上仗跑千八米落敗，主因路程嫌長，所以今次縮回一哩角逐，而轉來谷草則明顯賺點級數，因為就算牠沿途三疊際遇甚差，最終仍能取勝。」



記者：文傑、亨利