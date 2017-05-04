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﻿馬場浮世繪——巫顯東谷草五連捷

2017-05-04 列印
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  巫顯東自從可以在谷中上陣以來，成績非常不俗，昨晚他便又有頭馬進帳，在第二場賽事策騎葉廄的「心中有善」掄元，已經連贏五次谷草賽事報捷，可說是牌仔「谷草王」！

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