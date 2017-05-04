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﻿馬場浮世繪——李寶利隔兩年起孖

2017-05-04 列印
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  李寶利今季客串成績平平，主因早前受傷缺陣兩個多月，但昨晚終於做場好戲，先後憑「紅星」及「大天龍」贏馬，季內頭馬增至五W，而他對上一次在港起孖，已是兩年多之前了！
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